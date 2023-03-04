

Цискаришвили: «Грузинская мечта» попытается тайно провести слушание по законопроекту об иноагентах

04.03.2023 16:33





Теперь «Грузинская мечта» со своими зондер-группами, СГБ попытается оцепить зал парламента и опять скрытно, втихаря провести комитетское слушание. Поэтому мы должны разработать тактику – должны сделать все для того, чтобы противостоять принятию этого закона в такой форме, – заявил журналистам один из членов «Национального движения» Петре Цискаришвили, говоря об инициированном «Силой народа» законопроекте «Об агентах иностранного влияния».



По его словам, об этом законе члены «Грузинской мечты» говорят в точности те же слова, которые в свое время говорил президент РФ Владимир Путин для того, чтобы оправдать «этот действительно уродливый, недемократический и драконовский закон» перед российским обществом.



По словам Цискаришвили, он не может заранее сказать, как они будут противостоять принятию этого закона.



«Мы должны разработать тактику вместе с другими партиями, неправительственными организациями, гражданским обществом, студентами и нашими сторонниками. Нам нужно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать принятию этого закона в таком форме. Наш план, план грузинского народа, НПО, других партий и всех заключается в том, чтобы спасти Грузию от российского режима. Что, когда и как будет реализовано тактически, это нам покажет время», - заявил Цискаришвили.





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