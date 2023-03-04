

«Мечта» отказалась регистрировать в парламенте законопроект о защите от российского влияния

04.03.2023 16:46





Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявили, что Бюро парламента не зарегистрировало их законопроект, внесенный в парламент 2 марта. Он должен стать альтернативой т. н. «российского закона» об иноагентах, предложенного антизападным движением «Сила народа» и лоббируемого правящей партией. «За Грузию» предлагает принять другой закон – «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации».



«Этот альтернативный закон предусматривает уголовное преследование всех тех, кто представляет власть страны-оккупанта и кто в интересах России пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, либо открыто или тайно вмешиваться в внутреннюю политику страны. Это единственный обоснованный законодательный ответ на агентурный законопроект, преследующий российские цели. С его помощью власти готовят законодательную диверсию для европейского будущего страны. Создается впечатление, что «Грузинская мечта» готова нарушить Конституцию и уйти от рассмотрения зарегистрированного нами альтернативного проекта с грубыми процессуальными нарушениями», — сказал член партии «За Грузию Бека Лилуашвили.



Депутаты обращаются к спикеру парламента Шалве Папуашвили и председателю комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили с призывом не нарушать Конституцию и в понедельник, 6 марта, обсудить зарегистрированный ими законопроект. По словам оппозиционеров, если Папуашвили и Оханашвили не вынесут документ на рассмотрение, то они обратятся в Конституционный суд Грузии.





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