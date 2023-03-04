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Тейс Ройтен: Парламент должен упразднить российского стиля законопроект об иностранных агентах
04.03.2023 16:59
Европарламентарий Тейс Ройтен называет представленные в парламент Грузии законопроекты об иностранных агентах проектами российского стиля и заявляет, что парламент должен их упразднить.
«Власти Грузии подвергают большому риску европейское будущее, которого требует их народ. Выбор прост. Парламенту следует упразднить российского стиля законопроект об иностранных агентах и вместо этого достичь серьезного прогресса в направлении кандидадтства в ЕС. Грузия - это Европа», — пишет депутат Европарламента.
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