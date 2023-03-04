Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тейс Ройтен: Парламент должен упразднить российского стиля законопроект об иностранных агентах


04.03.2023   16:59


Европарламентарий Тейс Ройтен называет представленные в парламент Грузии законопроекты об иностранных агентах проектами российского стиля и заявляет, что парламент должен их упразднить.

«Власти Грузии подвергают большому риску европейское будущее, которого требует их народ. Выбор прост. Парламенту следует упразднить российского стиля законопроект об иностранных агентах и вместо этого достичь серьезного прогресса в направлении кандидадтства в ЕС. Грузия - это Европа», — пишет депутат Европарламента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна