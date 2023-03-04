

«У Кобахидзе особый талант к абсурду» — комментарии депутатов Европарламента

04.03.2023 18:55





Европарламентарии ответили на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что если бы цель соглашения от 19 апреля была бы достигнута, то «в Тбилиси стояли бы российские танки».



«Если бы эта цель была достигнута, могу с полной уверенностью сказать, что российские танки стояли бы в Тбилиси. Объясню просто: они сделают все, о чем нас просят, и это обязательно приведет к такому уровню эскалации, который закончится приходом танков в Тбилиси. Это был их сценарий, и, к счастью, этого сценария, который был заложен в соглашение от 19 апреля, не произошло. Соответственно, сегодня у нас в Тбилиси нет российских танков, но у нас двузначный экономический рост в стране», — сказал Кобахидзе.



При этом Кобахидзе отметил, что намеренно не называет соглашение от 19 апреля соглашением Шарля Мишеля, чтобы не перекладывать личную ответственность на Шарля Мишеля.



Комментарии депутатов Европарламента к заявлению Кобахидзе



Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Аустревичюс называл идею о том, что вступление в ЕС разрушит Грузию и ее традиции, «больной логикой».



«Что-то серьезно не так с грузинской политикой», — написал Аустревичюс.



Представитель Европейской народной партии Мириам Лексманн написала, что у Кобахидзе есть талант к абсурду.



«Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда. Хотя этот талант может помочь олигарху оставаться счастливым, для Грузии он губителен».



Депутат Европарламента от Румынии Влад Георг считает, что пишет, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны.



«Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией», — заявил депутат.





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