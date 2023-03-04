

«Неуместный закон, в неуместное время» — академик Рисмаг Гордезиани о законе об «иноагентах»

04.03.2023 18:58





Академик Рисмаг Гордезиани заявил, что в имеющейся обстановке нет никакой необходимости принимать в Грузии аналог российского закона об «иноагентах».



«В наше время восприятие имеет огромное значение. Как тот или иной человек воспринимает тот или ной факт. Часть общества может воспринять плохо. Когда все иностранные источники просят воздержаться от принятия этого закона, я бы задумался, почему, в чем дело? Задумался бы, почему это так. По моему, это результат инициирования неуместного закона, в неуместное время», — сказал он в беседе с «Netgazeti».



На вопрос, можно ли считать закон частью гибридной войны России, Гордезиани ответил:



«Я не хочу связывать этот закон с Россией. Там были совершенно другие последствия. Вы знаете, что в конце концов, если человек выйдет [на протест] в России, могут посадить на 15 лет. Не думаю, что наш закон как-то содержит такую угрозу… Но факт в том, что мне не может нравится то, что не нравится всем желающим нам добра государствам», — отметил академик.



На вопрос, что в таком случае делать общественности? Гордезиани отвечает, что в парламенте чувствуют отношение общества.



«Честно говоря, я уверен, что в конечном итоге закон принят не будет. Уверен, что Венецианская комиссия пришлет приблизительное такое же мнение, что и другие иностранные источники. Если нечто такое пришлют из Комиссии, никто ничего сказать не сможет и законопроект должны будут отозвать», — считает Гордезиани.





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