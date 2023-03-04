

НПО призвали МВД Грузии соблюдать права задержанных на акции против «российского закона»

04.03.2023 19:03





15 грузинских неправительственных организаций призывают МВД соблюдать права задержанных на акции протеста вечером 2 марта у здания парламента страны. НПО также обращаются в Специальную следственную службу с призывом своевременно изучить факты задержания и принять соответствующие меры.



По оценке организаций-подписантов, события, произошедшие на акции против закона об иноагентах, подтверждают, что действующее законодательство об административных правонарушениях является репрессивным инструментом в руках полиции. Власти используют его для необоснованного ограничения прав человека.



«Права части задержанных защищают адвокаты организаций, подписавших это заявление. Однако в этом процессе выявлены существенные препятствия. По имеющимся у нас данным, в настоящее время в изоляторах временного содержания находятся не менее 15 человек. Сообщается, что часть задержанных всю ночь продержали в машинах патрульной полиции и только утром доставили в изолятор. Адвокатам и членам семей сложно определить точное местонахождение задержанных, что препятствует возможности встретиться с адвокатом и, соответственно, защитить свои права.Некоторые из задержанных говорят о телесных повреждениях, полученных ими при задержании».



Авторы совместного заявления обращают внимание, что МВД Грузии так и не сделало официального заявления о том, почему некоторые задержанные до сих пор содержатся в изоляторах и почему они не были освобождены ночью под подписку, как другие лица.



«Хотим четко заявить, что практика задержаний в административном порядке и последующих задержаний неприемлема и нарушает основные права человека», — говорится в тексте.



Подписавшие совместное заявление НПО призывают МВД:





- Предоставить всем задержанным ​​возможность связаться с членами семей;

- Своевременно предоставить адвокатам задержанных информацию о том, в какие изоляторы переведены лица, находящиеся под их защитой;

- Незамедлительно доставить задержанных в суд, а срок задержания не увеличивать без оснований больше, чем на 48 часов.



Специальную следственную службу призывают:



- Своевременно изучить факты задержания / предполагаемого нанесения травм представителям СМИ и демонстрантам и реагировать соответствующим образом;



Авторы обещают проволжить защищать права задержанных. Совместное заявление заканчивается лозунгом «Нет российскому закону!».



SOVA

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