

Президент Грузии посетит с рабочим визитом США

05.03.2023 11:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 марта прибудет с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки и примет участие в 67-й сессии rомиссии о статусе эженщин кономического и социального Совета ООН в Нью-Йорке.



По информации пресс-службы, 6 марта президент Грузии обратится к представителям стран-членов ООН, которые в рамках сессии экономического и социального Совета ООН о статусе женщин обсудят вопросы усиления женщин и девочек, инноваций, технологических изменений и образования в цифровую эпоху.



В ходе рабочего визита в Нью-Йорк запланированы встречи президента Грузии с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заместителем генсекретаря ООН Аминой Мохаммад, исполнительным директором женской организации ООН Симой Сами Бахус, администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером.



Кроме того, президент Грузии проведет двустороннюю встречу с президентами стран-участниц форума и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.



Запланирован визит президента Грузии в Йельский и Гарвардский университеты, где президент Грузии выступит с публичной лекцией в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди.



Президент Грузии также посетит Гарвардский клуб в Нью-Йорке, где обсудит с членами клуба положение в регионе и геополитическую ситуацию.



В рамках рабочего визита в США президент Грузии встретится с представителями грузинской диаспоры.





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