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Парламентская оппозиция обсудит план действий в связи с законопроектом о т.н. иностранном влиянии
05.03.2023 13:56
Парламентская оппозиция собирается в кабинете «Лело» в парламенте. Оппозиция обсудит план действий в связи с законопроектом о т.н. иностранном влиянии.
Как известно, большая часть оппозиции и неправительственный сектор выступают против данного законопроекта. Они считают, что законопроект является российским и создает угрозу европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии.
На 6 марта намечено заседание парламентского комитета по юридическим вопросам, повесткой дня которого предусмотрено рассмотрение в первом чтении как законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так и законопроекта «О регистрации иностранных агентов».
Комитет по юридическим вопросам является ведущим комитетом по обеим законодательным инициативам.
Комитеты парламента внешним отношениям и по обороне и безопасности рассмотрели в обязательном порядке и поддержали законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
Обсуждение законопроектов о т.н. агентах проходило на фоне острого протеста как в парламенте, так и за его пределами.
Законопроекты представили входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе, Эка Сепашвили, Давид Качарава и Заал Микеладзе.
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