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Премьер-министр Грузии отправился в Берлин
05.03.2023 14:23
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку — ITB Berlin 2023. В этом году Грузия представлена на выставке в качестве принимающей страны.
6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны ITB Berlin, выступит на церемонии открытия.
Туристическая выставка — ITB Berlin 2023 пройдет 7-9 марта.
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