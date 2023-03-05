

Премьер-министр Грузии отправился в Берлин

05.03.2023 14:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.



Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку — ITB Berlin 2023. В этом году Грузия представлена ​​на выставке в качестве принимающей страны.



6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны ITB Berlin, выступит на церемонии открытия.



Туристическая выставка — ITB Berlin 2023 пройдет 7-9 марта.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





