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У парламента проходит акция против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния


06.03.2023   10:39


У парламента Грузии проходит акция против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния.

Перед парламентом находятся представители неправительственного сектора, политики и граждане, которые скандируют «Нет российскому закону».

Они принесли деревянную стену, на которой наклеены карикатурные изображения представителей «Грузинской мечты». В частности, на картинках: Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе, Тея Цулукиани и Ираклий Гарибашвили.

На месте мобилизована полиция.

Для справки, парламент Грузии сегодня вернется к обсуждению законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния. На сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам предусмотрено рассмотрение в первом чтении как законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так и законопроекта «О регистрации иностранных агентов».


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