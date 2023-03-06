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У парламента проходит акция против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния
06.03.2023 10:39
У парламента Грузии проходит акция против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния.
Перед парламентом находятся представители неправительственного сектора, политики и граждане, которые скандируют «Нет российскому закону».
Они принесли деревянную стену, на которой наклеены карикатурные изображения представителей «Грузинской мечты». В частности, на картинках: Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе, Тея Цулукиани и Ираклий Гарибашвили.
На месте мобилизована полиция.
Для справки, парламент Грузии сегодня вернется к обсуждению законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния. На сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам предусмотрено рассмотрение в первом чтении как законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так и законопроекта «О регистрации иностранных агентов».
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