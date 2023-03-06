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Парламент Грузии ввел режим ограниченного допуска в законодательный орган


06.03.2023   10:44


Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.

Как отмечается в заявлении, 6 марта в здании парламента будет введен режим ограниченного допуска.

Ограничение не будет распространяться на аккредитованных журналистов и лиц, присутствующих на мероприятиях, заранее согласованных с соответствующим комитетом.

«Целью данного мероприятия является обеспечение безопасности и рабочих условий депутатов парламента Грузии, сотрудников аппарата и визитеров парламента», — говорится в заявлении парламента Грузии.


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