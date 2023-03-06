

Действия, противоречащие интеграции в ЕС — основание для импичмента: что писал Кобахидзе 4 года назад

06.03.2023 10:48





В изданном в 2019 году учебнике под авторством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе «Конституционное право», председатель правящей партии называл заявления высших политических деятелей, которые касаются отклонения страны от западного курса. Запись опубликовала грузинская служба «Радио Свобода», пишет Tbilisi_life.



В учебнике Кобахидзе приводит студентам задачку, обсуждая следующий кейс:



«Президент Грузии, представляя годовой отчет президента парламенту, заявил, что вступление в НАТО не отвечает интересам Грузии и стране лучше объявить военно-политический нейтралитет. Позднее с заявлением президента согласился и премьер-министр. 60 парламентариев посчитали, что президент и премьер-министр Грузии нарушили Конституцию Грузии и инициировали против них процедуру импичмента. Правильно ли принято решение парламентариев?»



И отмечает, что по Конституции Грузии вступление в ЕС и НАТО является обязательством властей:



Статья 78, «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры» гласит: «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».



Кобахидзе пишет в учебнике, что ст. 78 Конституции Грузии «не только содержит норму с декларативной нагрузкой, но и может приобретать действенную юридическую нагрузку». И в итоге, приводит следующее:



«Такие действия президента Грузии, которые явно и прямо противоречат цели интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, могут даже послужить основанием для его импичмента».



Кобахидзе также объясняет причины, по которым интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО была определена как конституционная задача:



➖»Твердо поддерживается подавляющим большинством населения Грузии (поддержка населением Грузии интеграции в НАТО была зафиксирована на плебисците 2008 года, где 77% избирателей поддержали членство в НАТО).



➖Это не только политический выбор народа и страны, но и, прежде всего, ценностный и цивилизационный выбор.



Наконец, при обсуждении кейса, он еще раз подчеркивает, что упомянутая конституционная норма «обязывает все конституционные органы согласовывать каждый политический шаг с этой конституционной задачей», и пишет:



«В связи с тем, что заявления президента и премьер-министра прямо противоречат конституционной задаче интеграции в НАТО, их следует рассматривать как легитимное основание для их импичмента».



В Грузии продолжаются обсуждения скандального закона об иноагентах, который прямо угрожает евроатлантической интеграции Грузии. Поддержку этой инициативе неоднократно выражали первые лица правящей партии, в том числе и сам Кобахидзе.



SOVA

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