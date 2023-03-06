

Члены партии «За Грузию» в знак протеста покинули заседание юридического комитета

06.03.2023 11:06





Члены партии «За Грузию» в знак протеста покинули заседание парламентского юридического комитета. В связи с этим депутаты Анна Бучукури, Михаил Даушвили и Бека Лилуашвили сделали заявление.



По их словам, заседание комитета по юридическим вопросам началось с нарушения регламента, поскольку они поставили вопрос о рассмотрении подготовленного ими альтернативного законопроекта наряду с законопроектами, представленными «Силой народа», в чем им было отказано руководством комитета.



Члены партии «За Грузию» считают, что это нарушение регламента. Депутаты говорят, что инициированные «Силой народа» законопроекты служат интересам России.







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