

Бокерия: Мы должны быть готовы к долгосрочному протесту

06.03.2023 11:53





Этот человек [Бидзина Иванишвили] и его окружение политических ничтожеств относятся к нашей стране как к «ферме животных» и торгуют будущим нашей страны. Мы должны быть готовы к долгосрочному протесту, - заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия в беседе с «IPN» у парламента Грузии, говоря по поводу проектов о т.н. агентах.



По его словам, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили ради собственной власти противопоставляет нас свободному миру и оставляет уязвимыми перед Россией.



«Их мишень – Запад, Америка, Европа и все, что с ними связано. Этот человек ради собственной власти противопоставляет нас свободному миру, который нужен нам для защиты нашей страны. Шаги этого человека делают нас уязвимыми перед нашим врагом — Россией», - заявил Бокерия.





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