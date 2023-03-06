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Оппозиционные депутаты вывесили из окна здания парламента флаги ЕС, НАТО и Грузии


06.03.2023   11:56


Оппозиционные депутаты вывесили из окна здания парламента флаги Евросоюза, НАТО и Грузии.

Участники акции, проходящей у парламента Грузии, встретили это возгласами и аплодисментами.

Митингующие скандируют «Нет русскому закону», «Русские».

Напомним, что на заседании комитета по юридическим вопросам на фоне шума и противостояния проходит рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и законопроект «О регистрации иностранных агентов» в первом чтении.


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