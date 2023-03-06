

Оппозиционные депутаты вывесили из окна здания парламента флаги ЕС, НАТО и Грузии

06.03.2023 11:56





Оппозиционные депутаты вывесили из окна здания парламента флаги Евросоюза, НАТО и Грузии.



Участники акции, проходящей у парламента Грузии, встретили это возгласами и аплодисментами.



Митингующие скандируют «Нет русскому закону», «Русские».



Напомним, что на заседании комитета по юридическим вопросам на фоне шума и противостояния проходит рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и законопроект «О регистрации иностранных агентов» в первом чтении.





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