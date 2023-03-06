

У Парламента Грузии проходит акция протеста, журналистов не пропустили на обсуждение законопроетов об «иноагентах»

06.03.2023 12:02





Сегодня, 6 марта, в Комитете по правовым вопросам парламента Грузии проходит рассмотрение двух законопроектов об «иноагетах». При этом журналистам не дают возможности освещать заседание.



Вчера парламент Грузии объявил, что в здание законодательного органа смогут попасть только аккредитованные журналисты, а те, у кого есть разовый пропуск, не смогут войти в здание. Тем не менее, как и на предыдущем заседании, и на этот раз журналистов в зал комитета не пропустили.



Большинство депутатов вошли в здание воспользовавшись вторым входом, к которому Служба безопасности парламента не пропустила журналистов. Охранна парламента также забрала у представителей СМИ майки с изображением жертв репрессий 30-х годов.



Параллельно с заседанием Комитета по правовым вопросам у здания парламента проходит акция протеста.



Граждане, пришедшие утром к зданию парламента, обнаружили у здания законодательного органа плакаты оппозиционных депутатов, активистов и представителей гражданского сектора с надписями «Агенты поносящие церковь» и «Предатели без Родины».





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