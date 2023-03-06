

«Отзовите законопроект, угрожающий европейскому будущему страны» — депутаты Европейского молодежного парламента

06.03.2023 12:04





Члены Европейского молодежного парламента Грузии (EYP Georgia) выступили с заявлением в связи с инициированием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Парламенте Грузии. В нем указано, что его принятие, нанесет непоправимый ущерб европейскому будущему страны.



«Мы считаем, что инициированный законопроект нанесет непоправимый ущерб нашим многолетним усилиям, грузинской молодежи, знакомой с текущими событиями в Европейском Союзе со школьного возраста, наладить сотрудничество со своими европейскими коллегами и сделать Грузию естественным местом для проведения сети международных мероприятий.



Европейские ценности также подразумевают обмен опытом. К сожалению, инициированный в парламенте российский закон не является новостью для нашей сети. Именно принятие аналогичного законодательства ограничило деятельность EYP в РФ и сделало участие молодежи в мероприятиях EYP уголовно наказуемым деянием в Беларуси. Наши коллеги из указанных стран были вынуждены покинуть родину из-за возросших угроз», — говорится в сообщении.



Подписавшиеся требуют отозвать из законодательного органа законопроект, угрожающий европейскому будущему граждан Грузии, и не допустить, чтобы Грузия оказалась следующей в списке стран, где декларирование европейские устремлений молодежи является незаконным:



«Сеть Европейского молодежного парламента объединяет молодежь 40 европейских стран вокруг платформы неформального образования. Его цель – формирование демократического, миролюбивого, устойчивого и открытого общества, в развитии которого участие молодежи имеет решающее значение. EYP Georgia является первым представителем сети в Кавказском регионе и с 2007 года создает платформу для грузинской молодежи для обсуждения и дебатов по актуальным вопросам в Европейском Союзе.



С момента признания и до сегодняшнего дня для грузинской молодежи членство в семье Европейского молодежного парламента является уникальной возможностью выразить свои европейские устремления и интегрироваться с другой европейской молодежью на равных условиях. EYP Georgia дважды, в 2013 и 2017 годах, принимала крупнейшее мероприятие сети в Тбилиси – международную сессию, собравшую в столице более 600 молодых людей из 40 стран мира. Мы гордимся тем, что с момента его создания в сессиях EYP в Грузии приняли участие до 10 000 молодых людей», — говорится в заявлении.



Заявление сопровождается подписями 162 бывших и действующих членов организации, список подписей пополняется.





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