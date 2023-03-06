

Самадашвили: Грузинская мечта» превратила в фарс тот факт, что заседание проходит в зале Первой Республики

06.03.2023 12:26





Если бы Серго Орджоникидзе встал из могилы и сел на это место, он бы не сделал ничего отличного от того, что делает Анри Оханашвили. Задание, которое получил российский оккупационный режим в нашей стране российский оккупационный режим, заключается в том, чтобы окончательно оформить схождение страны с пути западного развития, - заявила журналистам депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.



По ее словам, «одному из болтов российского оккупационного режима» – председателю комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили поручено провести рассмотрение любой ценой.



«Грузинская мечта» превратила в фарс тот факт, что заседание проходит в зале Первой Республики, поскольку их цель – свести Грузию с пути западного развития. И делается это потому, что Россия обязательно проиграет в Украине и ей нужно оформить твердую победу где-нибудь в другом месте. Поэтому сегодня задание, полученное российским оккупационным режимом в нашей стране, заключается в том, чтобы окончательно оформить схождение нашей страны с пути западного развития, и сейчас рассмотрение законопроекта ведется в насильственном режиме, а это значит, процесс не выражает воли грузинского народа», - заявила Самадашвили.





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