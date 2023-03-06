

Парламент Грузии приостановил аккредитацию журналистам двух изданий

06.03.2023 12:27





Парламент приостановил аккредитацию журналистов двух изданий «Публика» и «Табула», работающих в Парламенте Грузии.



По сообщению издания «Публика», на один месяц приостановлена ​​аккредитация трех их журналистов — Натии Амиранашвили, Кети Гогуадзе и Натии Леверашвили.



На один месяц приостановлена ​​аккредитация и редактора издания «Табула» Цисии Кирвалидзе.



«Netgazeti» пыталось связаться с пресс-службой парламента Грузии Мишей Пеикришвили. Нас интересовала причина приостановления аккредитации журналистов, однако пресс-секретарь Парламента не ответил на наши звонки.



Издание «Публика» пишет, что, в Аппарате парламента их проинформировали, что причина приостановления аккредитации журналистов будет сообщена изданию позже.



«Письменное обоснование нам доставят в рабочий день, хотя устно нам объяснили, что решение связано с протестом, который прошел в парламенте 2 марта», — пишет «Публика».



Журналисты изданий «Публика» и «Табула» 2 марта освещали заседание в парламенте на котором обсуждался аналог российского законопроекта об «иноагентах».



В этот день журналисты, работающие в Грузии, провели в парламенте акцию протеста против поддержки российского закона.



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С 1 марта в Парламенте Грузии вступили в силу новые правила для представителей СМИ. По этим правилам издание может иметь в законодательном органе только трех журналистов, и в случае приостановления их аккредитации заменить журналистов будет невозможно.





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