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Парламент Грузии приостановил аккредитацию журналистам двух изданий
06.03.2023 12:27
Парламент приостановил аккредитацию журналистов двух изданий «Публика» и «Табула», работающих в Парламенте Грузии.
По сообщению издания «Публика», на один месяц приостановлена аккредитация трех их журналистов — Натии Амиранашвили, Кети Гогуадзе и Натии Леверашвили.
На один месяц приостановлена аккредитация и редактора издания «Табула» Цисии Кирвалидзе.
«Netgazeti» пыталось связаться с пресс-службой парламента Грузии Мишей Пеикришвили. Нас интересовала причина приостановления аккредитации журналистов, однако пресс-секретарь Парламента не ответил на наши звонки.
Издание «Публика» пишет, что, в Аппарате парламента их проинформировали, что причина приостановления аккредитации журналистов будет сообщена изданию позже.
«Письменное обоснование нам доставят в рабочий день, хотя устно нам объяснили, что решение связано с протестом, который прошел в парламенте 2 марта», — пишет «Публика».
Журналисты изданий «Публика» и «Табула» 2 марта освещали заседание в парламенте на котором обсуждался аналог российского законопроекта об «иноагентах».
В этот день журналисты, работающие в Грузии, провели в парламенте акцию протеста против поддержки российского закона.
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С 1 марта в Парламенте Грузии вступили в силу новые правила для представителей СМИ. По этим правилам издание может иметь в законодательном органе только трех журналистов, и в случае приостановления их аккредитации заменить журналистов будет невозможно.
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