

Более 200 профессоров и научных сотрудников выступили против закона об «иноагентах»

06.03.2023 13:00





Более 200 профессоров и научных сотрудников 26 аккредитованных университетов Грузии выступили против приятия в Грузии аналога российского закона об «иноагентах». Обращение будет сегодня передано депутатам Парламента Грузии.



«В Парламенте Грузии началось рассмотрение законопроектов по своей сути российских, которые уничтожают возможность нашей страны стать частью европейского пространства. Попытка принять российский закон направлена ​​не только против свободных организаций гражданского общества и СМИ, но и против населения Грузии.



Интеграция в европейские и евроатлантические структуры – это воля грузинского народа, которая отражена в Конституции, и согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны сделать все для полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организация Североатлантического договора.



Такой закон не действует ни в одной европейской стране и наносит ущерб нашим государственным интересам. По этому поводу международные организации и посольства демократических стран, действующие в Грузии, выступили с рядом заявлений. Дипломаты дружественной страны лично встретились с представителями правительства и призвали их не принимать российский закон, который поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны и ее демократическое развитие.



Сегодня, когда Грузия ждет исторического решения о предоставлении статуса страны-кандидата в Евросоюз, принятие российского закона уже работает против интересов страны, ставя под угрозу многовековое стремление грузинского народа — стать европейской страной.



Мы, профессора и ученые, чувствуем ответственность за поколения, будущее которых может быть безвозвратно испорчено принятием этого закона, а также за всех, кто будет голосовать за законопроект. Поэтому напоминаем вам, что своим неправильным выбором вы будете нести ответственность за создание угрозы евроатлантическому будущему Грузии.



Призываем вас не поддерживать российский закон, защищать Конституцию Грузии и непоколебимую волю граждан Грузии – сделать нашу страну частью европейского пространства», — указано в заявлении.





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