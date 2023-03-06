

«Парламент Грузии стал символом ограничения журналистской деятельности» — «Media advocacy coalition»

06.03.2023 13:01





«Media advocacy coalition» («Коалиция медиа адвокации») отреагировала на решение Парламента Грузии приостановить аккредитацию журналистов двух изданий. Организация обратилась к председателю Парламента Грузии с призывом немедленно восстановить аккредитацию.



Сегодня, 5 марта, стало известно, что Парламент Грузии приостановил на один месяц аккредитацию журналистам изданий «Публика» и «Табула».



Коалиция призвала спикера парламента обеспечить беспрепятственную и безопасную работу журналистов в законодательном органе, защитить гарантированную Конституцией свободу слова, особенно в период обсуждения в Парламенте Грузии аналога российского закона об «иноагента».



«К сожалению, в последнее время Парламент Грузии стал символом ограничения журналистской деятельности в стране. В высшем законодательном органе открыто, публично и цинично попираются права представителей СМИ.



Ярким подтверждением тому является продолжающийся легитимный протест против российского законодательства, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта», сознательное препятствование властями журналистам их профессиональной деятельности, в ходе которых имеют место случаи незаконных задержаний, ограничения передвижения в парламенте, отказ во входе или выдворение.



На этом фоне, когда есть повышенный интерес общественности к происходящим процессам в законодательном органе, парламент отменяет аккредитацию отдельных СМИ, журналистов «Публика» и «Табула» сроком на один месяц. Указанное решение представляет собой карательную меру в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг и пользующихся правом на выражение мнения, установленным Конституцией», — говорится в заявлении коалиции.



«Media advocacy coalition» призывает Председателя Парламента обеспечить защиту прав СМИ, установленных Конституцией, и создать в Парламенте среду, где журналисты будут иметь возможность свободно осуществлять свою деятельность.





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