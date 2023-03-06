

Посол США вновь призвала правительство не принимать закон об иноагентах

06.03.2023 14:45





«Мы не сдаемся убедить правительство в том, что в отношении этого закона не должно быть никакого прогресса», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, говоря об инициированном «Силой народа» законопроекте.



По словам посла, парламент должен пересмотреть данный законопроект.



«США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Европейский совет, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который, с большой вероятностью, стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ, инакомыслие, как это произошло в России и других подобных России странах. Мы призываем парламент пересмотреть этот закон. В нем нет необходимости. Существует прозрачность, как здесь используется иностранная помощь. Этот закон окажет разрушительный эффект на организации, работающие в Грузии и выполняющие хорошие дела по оказанию помощи нуждающимся грузинам. В этом законе нет необходимости, мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, в нем нет необходимости, и он не входит в интересы Грузии», — заявила Келли Дегнан.







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