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Хабеишвили: Оппозиция будет бороться физически, чтобы они не приняли этот закон, остальное зависит от грузинского народа
06.03.2023 14:54
Оппозиция будет бороться физически, чтобы не допустить принятия этого закона, - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, обращаясь к собравшимся у парламента Грузии гражданам, которые проводят акцию против законопроектов о т.н. агентах.
Он обратился к гражданам, собравшимся во дворе парламента, с балкона и призвал их «не сдаваться».
«Через час состоится заседание бюро. Оппозиция и там собирается бороться физически, чтобы они не приняли этот закон. Остальное зависит от грузинского народа. Ваша очередь. Не опустим же руки. Не сдадимся!» - заявил Хабеишвили.
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