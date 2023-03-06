

Хабеишвили: Оппозиция будет бороться физически, чтобы они не приняли этот закон, остальное зависит от грузинского народа

06.03.2023 14:54





Оппозиция будет бороться физически, чтобы не допустить принятия этого закона, - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, обращаясь к собравшимся у парламента Грузии гражданам, которые проводят акцию против законопроектов о т.н. агентах.



Он обратился к гражданам, собравшимся во дворе парламента, с балкона и призвал их «не сдаваться».



«Через час состоится заседание бюро. Оппозиция и там собирается бороться физически, чтобы они не приняли этот закон. Остальное зависит от грузинского народа. Ваша очередь. Не опустим же руки. Не сдадимся!» - заявил Хабеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





