

Посол Германии в Грузии еще раз призвал власти Грузии отказаться от принятия закона об иноагентах

06.03.2023 15:33





Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна.



По словам посла, принятие законопроекта несовместимо с ценностями Евросоюза.



«Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями», — заявил Фишер.





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