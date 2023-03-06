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Посол Германии в Грузии еще раз призвал власти Грузии отказаться от принятия закона об иноагентах


06.03.2023   15:33


Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна.

По словам посла, принятие законопроекта несовместимо с ценностями Евросоюза.

«Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями», — заявил Фишер.


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