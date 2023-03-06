|
|
|
Посол Германии в Грузии еще раз призвал власти Грузии отказаться от принятия закона об иноагентах
06.03.2023 15:33
Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна.
По словам посла, принятие законопроекта несовместимо с ценностями Евросоюза.
«Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями», — заявил Фишер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна