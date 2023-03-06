

Хабурдзания: «Разжиревший истеблишмент желает загнать Грузию в изоляцию»

06.03.2023 16:12





Исполнительный продюсер телеканала «Рустави 2» Гиорги Хабурдзания подверг критике политические элиты, которые, как он выразился, желают изолировать Грузию от Запада.



«Разжиревший истеблишмент, отдыхающий на европейских курортах, отправляющий детей на учебу в США, Лондон и Париж, проводящий не только медицинские, но и бьюти-процедуры только в Европе, носящий европейскую одежду и швейцарские часы, имеющий европейское или американское гражданство, водящий европейские или английские машины.



Именно эти люди, несмотря на все это, не знают английский, не умеют пользоваться электронной почтой. Не знают, как обращаться с вилкой и ножом. Они плебеи, поэтому не могут интегрироваться с европейцами, не могут эффективно коммуницировать с стратегическими западными партнерами Грузии. Они сейчас изолированы как россияне, над ними надо смеяться. У них нет европейских знакомых или друзей, даже в Европе они находят россиян или других Homo Soveticus.



Вот именно эти люди сегодня запрещают 99% Грузии коммуникацию с западными партнерами. Так они хотят загнать Грузию в такую же изоляцию, в какой находятся сами всю свою необразованную жизнь», — пишет Хабурдзания, организовавший много масштабных проектов на грузинском телевидении.





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