

Парламенту Грузии напомнили об абхазском сопротивлении закону об «иноагентах»

06.03.2023 16:17





Депутат парламента Грузии от оппозиции Теона Акубардия напомнила коллегам, что абхазское общество выступает против принятия в самопровозглашенной республике закона об «иноагентах».



«Они аргументируют свою позицию тем, что закон нанесет ущерб гражданскому обществу и демократии», – сказала она на заседании юридического комитета.



Депутат считает, что в Тбилиси не должны принимать закон, против аналога которого выступают «даже в оккупированной Абхазии».



Как ранее неоднократно сообщало «Эхо Кавказа», в Абхазии хотят принять закон об НКО – иностранных агентах. Это должно произойти в рамках гармонизации абхазского законодательства с российским.



Год назад около четырехсот человек подписали обращение к абхазским властям, в котором говорилось, что ни сам закон, ни статус «иностранного агента» неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством.





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