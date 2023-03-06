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Парламенту Грузии напомнили об абхазском сопротивлении закону об «иноагентах»
06.03.2023 16:17
Депутат парламента Грузии от оппозиции Теона Акубардия напомнила коллегам, что абхазское общество выступает против принятия в самопровозглашенной республике закона об «иноагентах».
«Они аргументируют свою позицию тем, что закон нанесет ущерб гражданскому обществу и демократии», – сказала она на заседании юридического комитета.
Депутат считает, что в Тбилиси не должны принимать закон, против аналога которого выступают «даже в оккупированной Абхазии».
Как ранее неоднократно сообщало «Эхо Кавказа», в Абхазии хотят принять закон об НКО – иностранных агентах. Это должно произойти в рамках гармонизации абхазского законодательства с российским.
Год назад около четырехсот человек подписали обращение к абхазским властям, в котором говорилось, что ни сам закон, ни статус «иностранного агента» неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством.
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