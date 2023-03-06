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Суд в Беларуси заочно приговорил к 15 годам заключения экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую
06.03.2023 17:17
По решению суда, оппозиционерка должна отбывать наказание в колонии общего режима, передает «Зеркало». Прокурор запрашивал для нее 19 лет колонии.
Минский горсуд огласил приговор и другим членам Координационного совета белорусской оппозиции: 18 лет заочно бывшему министру культуры Павлу Латушко и по 12 лет колонии Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому.
Оппозиционеров признали виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти и возбуждению социальной вражды.
Светлана Тихановская — жена белорусского блогера Сергея Тихановского, которого не допустили до участия в выборах президента страны 2020 года и арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Тогда в президенты выдвинулась сама Тихановская, ее поддержали команды Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых тоже не допустили до выборов.
Из-за официальных результатов выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, в Беларуси прошли массовые протесты с жесткими задержаниями. Активисты говорили о пытках со стороны силовиков.
Тихановская не признала итоги голосования, а через несколько дней покинула страну, сообщив, что сделать это ее вынудили белорусские власти.
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