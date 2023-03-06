

Термин «агент» может быть заменен на «субъект» — «Сила народа»

06.03.2023 18:01





Депутаты парламентского большинства из «Силы народа» Виктор Джапаридзе и Эка Сепашвили не исключают, что в инициированном ими законопроекте термин «агент» может быть заменен на «субъект, финансируемый из-за границы».



«Нельзя назвать субъектом, финансируемом из-за границы?», — спросил Джапаридзе на заседании юридического комитета парламента.



«Если проблемой является только термин, для вас приемлем субъект, финансируемый из-за границы? Или все же нет?», — обратилась Эка Сепашвили к представителям гражданской общественности.



Докладчик Гурам Мачарашвили в свою очередь заявил, что терминологию нужно обсуждать во втором слушании. К обсуждению термина «агент» готова и «Грузинская мечта». Ранее депутат Нино Цилосани заявила, что этот термин её беспокоит.





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