

Хабеишвили: Нам нужны революционные изменения, иначе станем российской губернией

06.03.2023 18:23





Нужны революционные изменения, это надо изменить революционно быстро, иначе мы становимся российской губернией, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, единственный выход — борьба.



«И сегодня будут встречи оппозиции и неправительственных организаций, завтра же заседание бюро, нужно быть мобилизованными и тем самым готовиться к борьбе. Все в мире увидели, что их не волнуют интересы государства, наоборот, они хотят саботировать статус ЕС.



Нужны революционные изменения, они должны произойти быстро, это надо менять революционно быстро, иначе мы становимся российской губернией. Поэтому я понимаю протест этих людей, более того, я призываю всех, молодежь, студентов, эта страна – ваша, вы должны распоряжаться судьбой этой страны и участвовать в ее строительстве. Не уступайте эту страну коллективному Оханашвили, Кобахидзе, «кремлистам», путинистам, Гарибашвили, Иванишвили», - заявил Хабеишвили.





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