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ОБСЕ/БДИПЧ готовит правовое заключение по законопроекту об иноагентах в Грузии
06.03.2023 18:55
ОБСЕ/БДИПЧ готовит правовое заключение по закону о т.н. иностранных агентах для оценки его соответствия международным стандартам. Об этом пишет ОБСЕ/БДИПЧ.
Как отмечает организация, они будут сотрудничать с международными партнерами по этому вопросу.
«Страны ОБСЕ взяли на себя обязательство принимать законы посредством открытого, инклюзивного процесса консультаций с общественностью. Необходимы важные консультации с ассоциациями и их членами, особенно когда закон непосредственно касается их работы и защищает их главную роль в демократическом обществе. Свобода выражения мнений и свобода объединений имеют основополагающее значение для демократии. БДИПЧ готовит правовое заключение по закону о т.н. иностранных агентах для оценки его соответствия международным стандартам, и мы будем сотрудничать с международными партнерами по этому важному вопросу“, — пишет организация.
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