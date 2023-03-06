

ОБСЕ/БДИПЧ готовит правовое заключение по законопроекту об иноагентах в Грузии

06.03.2023 18:55





ОБСЕ/БДИПЧ готовит правовое заключение по закону о т.н. иностранных агентах для оценки его соответствия международным стандартам. Об этом пишет ОБСЕ/БДИПЧ.



Как отмечает организация, они будут сотрудничать с международными партнерами по этому вопросу.



«Страны ОБСЕ взяли на себя обязательство принимать законы посредством открытого, инклюзивного процесса консультаций с общественностью. Необходимы важные консультации с ассоциациями и их членами, особенно когда закон непосредственно касается их работы и защищает их главную роль в демократическом обществе. Свобода выражения мнений и свобода объединений имеют основополагающее значение для демократии. БДИПЧ готовит правовое заключение по закону о т.н. иностранных агентах для оценки его соответствия международным стандартам, и мы будем сотрудничать с международными партнерами по этому важному вопросу“, — пишет организация.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





