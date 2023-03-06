

Каладзе заразился коронавирусом

06.03.2023 19:21





«Из-за коронавирусной инфекции Кахи Каладзе заседание правительства Тбилиси на этой неделе не состоится», — сообщает мэрия Тбилиси.



По данным мэрии, Каха Каладзе работает в удаленном режиме и вернется к работе в ближайшее время.



«У мэра Тбилиси Каха Каладзе подтвердился Covid-19, по причине чего он находится в изоляции в течение нескольких дней. Поэтому заседание муниципального правительства на этой неделе не состоится. Каха Каладзе работает в удаленном режиме и в ближайшее время вернется на свое рабочее место», — говорится в информации мэрии.







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