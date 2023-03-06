|
|
|
Ника Мелия: Мы должны объединиться, чтобы защитить исторический выбор
06.03.2023 20:34
Сейчас мы все должны объединиться, чтобы защитить исторический выбор. Если не можешь защитить исторический выбор сейчас, в будущем и выбирать будет нечего, - заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия перед началом консультаций между оппозицией и гражданским сектором по поводу плана действий.
По словам Ники Мелия, сегодня все должны объединиться и даже пассивные граждане должны превратиться в активных граждан.
«Следование в сторону Европы — исторический выбор Грузии. Мы всегда будем стоять перед болезненной дилеммой: свобода или покорность, и от имени грузинского народа мы должны сказать, что выбор всегда был сделан в пользу свободы, и сегодня общество говорит, что да, мы делаем выбор в пользу свободы.
Будь то политик, представитель активной общественной группы или вчерашний пассивный гражданин, выражающий свою волю лишь пойдя на выборы, все и даже такие граждане должны сегодня превратиться в активных граждан, и в таком случае коммунизм и очень вероломные диктаторы будут побеждены», - заявил Ника Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна