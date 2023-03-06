

Ника Мелия: Мы должны объединиться, чтобы защитить исторический выбор

06.03.2023 20:34





Сейчас мы все должны объединиться, чтобы защитить исторический выбор. Если не можешь защитить исторический выбор сейчас, в будущем и выбирать будет нечего, - заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия перед началом консультаций между оппозицией и гражданским сектором по поводу плана действий.



По словам Ники Мелия, сегодня все должны объединиться и даже пассивные граждане должны превратиться в активных граждан.



«Следование в сторону Европы — исторический выбор Грузии. Мы всегда будем стоять перед болезненной дилеммой: свобода или покорность, и от имени грузинского народа мы должны сказать, что выбор всегда был сделан в пользу свободы, и сегодня общество говорит, что да, мы делаем выбор в пользу свободы.



Будь то политик, представитель активной общественной группы или вчерашний пассивный гражданин, выражающий свою волю лишь пойдя на выборы, все и даже такие граждане должны сегодня превратиться в активных граждан, и в таком случае коммунизм и очень вероломные диктаторы будут побеждены», - заявил Ника Мелия.





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