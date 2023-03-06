

Мачарашвили: Закон об «иноагентах» будет принят несмотря на заключение Венецианской комиссии

06.03.2023 20:42





Несмотря на то, каким будет заключение Венецианской комиссии, законопроект об «иноагентах» будет принят. Об этом заявил член парламентского большинства Гурам Мачарашвили.



Официально задекларированная позиция правящей партии Грузии заключается в том, что сначала законопроект будет поддержан в первом слушании, а потом его отправят на оценку в Венецианскую комиссию.



Гурам Мачарашвили, отвечая на вопрос, что будет в случае негативной оценки Комиссии, ответил, что надо избавляться от комплекса, что надо обязательно учитывать, «что скажут наши партнеры и делать так, как они скажут».



По его словам, отправка рекомендаций Комиссией является обычным делом, «но это не значит, что это обязательно. Конечно же, мы дождемся ответа Венецианской комиссии».



Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что парламентское большинство обязательно примет одну из версий законопроекта об «агентах иностранного влияния», однако до принятия окончательного решения, власти подождут оценки законопроекта со стороны Венецианской комиссии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





