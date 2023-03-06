

Американские сенаторы выражают обеспокоенность грузинскими законопроектами об «агентах»

06.03.2023 21:22





Сенаторы США Джин Шахин и Дик Дурбин выразили обеспокоенность в связи с поддержанными большинством Парламента Грузии законопроектами об «агентах иностранного влияния» в российском стиле, заявив, что они могут удушить гражданское общество и свободные СМИ в стране.



Джин Шахин раскритиковала законопроект, заявив, что он совершенно похож не на закон США об иностранных агентах, а похож на российскую версию закона. Она предупредила власти Грузии, что в случае принятия закон окажет такое же пагубное воздействие на гражданское общество и СМИ, как и в России.



Сенатор Дурбин заявил, что на пути интеграции Грузии в ЕС и НАТО «необходимо решить несколько серьезных вопросов и избежать нескольких потенциально саморазрушительных шагов, таких как этот недальновидный законопроект о неправительственных организациях». Сенатор Дурбин также отметил, что «это шаг назад со стороны той нации, которая стремится к свободе», и выразил надежду, что Грузии удастся всего этого избежать, чтобы «обеспечить лучшее и безопасное будущее для грузинского народа».



Сенаторы Шахин и Дурбин посетили Грузию в конце февраля этого года, где встретились с руководством страны, представителями гражданского общества, СМИ и бизнес-лидерами и обсудили актуальные для региона вопросы.





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