

вице-канцлер Германии: Я знаю, что Грузия хочет двигаться в сторону Европы, и Европа ждет Грузию

06.03.2023 22:44





«Я знаю, что Грузия хочет двигаться в сторону Европы, и Европа ждет Грузию», – заявил вице-канцлер Федеративной Республики Германия, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек на мероприятии по случаю открытия ITB Berlin, официальной принимающей стороной которой является Грузия.



В своем выступлении вице-канцлер Германии рассказал о событиях 2008 года и заявил, что Грузия также на себе испытала со стороны России то, с чем сейчас сталкивается Украина.



«Я помню, как я ездил в Грузию. Я расскажу об этом подробнее позже. Но вы знаете, что я помню, думаю, что это был период «ковида», когда я был в Грузии, я вспомнил события 2008 года. Я знаю, что Грузия также пережила то, с чем сейчас сталкивается Украина со стороны России. Я посетил вашу страну четыре года назад. Я думал, что это было в очень далеком прошлом, но та же агрессия вернулась в мир. Нам нужно разобраться в этих событиях. Когда мы осознаем все, что Россия сделала в Грузии в 2008 году, это, вероятно, было знаком, который показал, что российский лидер Путин стал тираном, и мы все видим, что сегодняшние проблемы, которые происходят в Украине, начались в Грузии со стороны России», — заявил Роберт Хабек.





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