

Парламентское большинство поддержит кандидатуру Левана Иоселиани на пост омбудсмена

07.03.2023 10:27





Парламентское большинство поддержит кандидатуру Левана Иоселиани на должность Народного защитника Грузии.



Об этом по завершении заседания большинства сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



Как известно, Иоселиани выдвинут на пост омбудсмена политической группой «Граждане» часть парламентской оппозиции его поддерживает.



Для избрания Народного защитника, который займет должность сроком на шесть лет, нужна поддержка 90 депутатов.





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