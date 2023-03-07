

Гарибашвили выступил на открытии туристической выставки ITB Berlin 2023

07.03.2023 10:28





«Мировое научное сообщество признает, что древнейшие следы виноделия, датируемые 8000 годами, были обнаружены на территории Грузии, откуда оно затем распространилось по всему миру», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии туристической выставки ITB Berlin 2023.



По словам главы правительства, в Грузии насчитывается более 500 местных древних сортов, которые охватывают почти все регионы Грузии.



«С застольем связана и культура подачи грузинского вина. Наверное, все вы знаете Грузию как родину вина. Мы гордимся 8000 летней непрерывной традицией приготовления этого божественного напитка, которая подтверждается археологическими находками. Мировое научное сообщество признает, что древние следы виноделия, насчитывающие 8000 лет, были обнаружены на территории Грузии, откуда оно распространилось по всему миру и оказало огромное влияние на развитие сельского хозяйства, культуры народов, биологии, медицины и, в целом, цивилизаций. Именно поэтому традиция приготовления вина в Квеври была объявлена ЮНЕСКО памятником мировой нематериальной культуры. Я горжусь тем, что имел честь подписать Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), которое повысило узнаваемость и спрос на грузинское вино на международных рынках. Грузинский винодельческий сектор еще больше развился, что является достойным сегодняшним днем истории, которая началась 8000 лет назад“, – заявил премьер-министр Грузии.





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