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Гарибашвили: Мы как никогда близки к нашему цивилизационному выбору.
07.03.2023 11:06
Усилия каждого грузина направлены на то, чтобы вскоре наступил день, когда Грузия окончательно займет на карте Европы место, которое мы заслуживаем своей историей и культурой, нашим прошлым и современностью; день, когда мы с гордостью скажем вместе с вами - мы в Европе хозяева , - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на церемонии открытия туристической выставки ITB Berlin 2023.
Как отметил глава правительства, Совет Евросоюза признал европейскую перспективу Грузии и мы как никогда близки к нашему цивилизационному выбору.
«Сегодняшняя власть и народ Грузии делают все для достижения нашей цели. Сегодня, когда Совет ЕС признал европейскую перспективу Грузии, мы как никогда близки к нашему цивилизационному выбору; сейчас усилия каждого грузина направлены на то, чтобы вскоре наступил день, когда Грузия окончательно займет на карте Европы место, которое мы заслуживаем своей историей и культурой, нашим прошлым и современностью; день, когда мы с гордостью скажем вместе с вами - мы в Европе хозяева.
Еще раз хочу поблагодарить правительство Германии, вице-канцлера, мэра города, организаторов за то, что пригласили нас сюда, хотел бы подчеркнуть, что за последний 1 год наши двусторонние отношения имеют беспрецедентную динамику, это ярко подтверждается тем, что мы сегодня хозяева, принимающие это мероприятие», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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