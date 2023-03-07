

Президент Зурабишвили раскритиковала закон об иноагентах на форуме в ООН

07.03.2023 11:25





Президент Саломе Зурабишвили подтвердила, что выступает категорически против планируемого принятия в Грузии закона об иноагентах. Свою позицию она еще раз обозначила в ходе своего выступления в ООН, на политическом форуме за гендерное равенство.



Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций [и в котором, надо сказать, большую роль играют женщины-активистки], будет крайне вреден для демократического преобразования нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, по сути, нашего пути европейской интеграции.



Я уже высказала свое решительное несогласие с этим законопроектом, и пользуюсь случаем, чтобы изложить свою позицию и здесь», — сказала Зурабишвили.



Перед поездкой в США президент Грузии заявила, что в случае принятия закона она наложит вето.





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