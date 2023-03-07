

Представителям СМИ и части оппозиционных депутатов передвижение в парламенте ограничено

07.03.2023 11:32





Для представителей СМИ и части оппозиционных депутатов передвижение в парламенте ограничено. Журналистов пускают в фойе, расположенное рядом с залом заседаний парламента, однако они не могут перемещаться к залу бюро.



В здании парламента находятся лица, которые контролируют передвижение.



Анне Нацвлишвили и Хатии Деканоидзе разрешили передвижение к залу заседаний бюро, однако Георгию Вашадзе, Георгию Ботковели и Анне Цитлидзе возможности не дали.





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