

Президенты Грузии и Швейцарии обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии

07.03.2023 11:41





В рамках рабочего визита в США, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.



По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Разговор коснулся вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуации на оккупированных территориях Грузии.



«Президент Грузии поблагодарил Алена Берсе за выполнение Швейцарией роли посредника и за усилия, предпринятые для улучшения благополучия наших сограждан на оккупированных территориях.



Президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования, энергетики и охраны окружающей среды, а также укрепления гендерного равенства, горного спорта и курортной деятельности», — говорится в информации пресс-службы.







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