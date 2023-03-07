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Бюро парламента Грузии собирается на фоне акции протеста
07.03.2023 11:57
Бюро парламента Грузии сегодня принимает решение о вынесении на пленарное заседание двух вариантов закона «об инагентах», которые инициировало движение «Сила народа» и поддерживает правящая партия.
Ранее законопроекты были обсуждены и одобрены на заседаниях парламентских комитетов, несмотря на протесты.
У здания парламента с утра собирается очередной митинг, участники которого заявляют, что Грузия повторяет российский опыт борьбы с инакомыслящими.
В парламенте усилены меры безопасности, ограничено передвижение внутри здания. Аккредитованных журналистов пропустили в фойе, однако они пока не могут пройти к залу, где проходит заседание бюро. Не могут пройти и часть депутатов от оппозиции.
Накануне драка, во время обсуждения законопроекта, произошла на заседании юридического комитета. Депутаты от оппозиции пытались развернуть плакат с логотипом правящей партии и фразой про «русский корабль».
На улице в это время проходила акция протеста. Здесь жгли российский флаг и проходил перфоманс. Участники выстроились в ряд с заклеенными скотчем ртами и связанными руками — так они демонстрировали то, что ждет Грузию в случае принятия закона.
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта «об иноагентах», несмотря на общественные протесты и предупреждения западных партнеров.
Оба проекта инициировало афелированное с властями движение «Сила народа»: первый называется «О прозрачности иностранного влияния», второй — «О регистрации иностранных агентов».
Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.
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