

Бюро парламента Грузии собирается на фоне акции протеста

07.03.2023 11:57





Бюро парламента Грузии сегодня принимает решение о вынесении на пленарное заседание двух вариантов закона «об инагентах», которые инициировало движение «Сила народа» и поддерживает правящая партия.



Ранее законопроекты были обсуждены и одобрены на заседаниях парламентских комитетов, несмотря на протесты.



У здания парламента с утра собирается очередной митинг, участники которого заявляют, что Грузия повторяет российский опыт борьбы с инакомыслящими.



В парламенте усилены меры безопасности, ограничено передвижение внутри здания. Аккредитованных журналистов пропустили в фойе, однако они пока не могут пройти к залу, где проходит заседание бюро. Не могут пройти и часть депутатов от оппозиции.



Накануне драка, во время обсуждения законопроекта, произошла на заседании юридического комитета. Депутаты от оппозиции пытались развернуть плакат с логотипом правящей партии и фразой про «русский корабль».



На улице в это время проходила акция протеста. Здесь жгли российский флаг и проходил перфоманс. Участники выстроились в ряд с заклеенными скотчем ртами и связанными руками — так они демонстрировали то, что ждет Грузию в случае принятия закона.



Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта «об иноагентах», несмотря на общественные протесты и предупреждения западных партнеров.

Оба проекта инициировало афелированное с властями движение «Сила народа»: первый называется «О прозрачности иностранного влияния», второй — «О регистрации иностранных агентов».



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





