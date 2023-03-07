

«Основан на интересах России, а не на интересах Грузии» — Помощник госсекретаря США о законе об «иноагентах»

07.03.2023 14:19





Помощник госсекретаря США Тодд Робинсон, находящийся с визитом в Грузии, дал оценку законопроектам об «иноагентах», зарегистрированных в Парламенте Грузии. По его словам, в их основе лежат интересы России.



«Очевидно, что этот закон основывается на интересах России, а не на интересах Грузии. Мы считаем, что интересам Грузии отвечает более тесное сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции.

Этот закон действительно не способствует этим устремлениям. Это не хороший закон. Что еще более важно, граждане Грузии также считают этот закон нехорошим [для страны].



Мы продолжим работать с нашими партнерами в правительстве Грузии, чтобы убедиться, что их приоритетом является евроатлантическая интеграция», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста.





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