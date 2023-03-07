

Экс-Омбудсмен: не принимайте этот закон, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков

07.03.2023 14:23





Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала депутатов не поддерживать закон об иноагентах.



«Депутаты, не поддерживайте этот законопроект! После его принятия Грузия будет разделена на две части, на «агентов»/»иностранные субъекты» — людей с западными устремлениями и ценностями и «предателей» — которые препятствовали этим устремлениям для формирования государства российского образца.



«Предателями» будете вы, каждый депутат, который поддержит это ужасное намерение, и рано или поздно грузинский народ начнет относиться к вам как к предателям. Ваша сомнительная пропаганда не спасет вас.



Не делайте этого со страной и с собой, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков<>!»





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