Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-Омбудсмен: не принимайте этот закон, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков


07.03.2023   14:23


Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала депутатов не поддерживать закон об иноагентах.

«Депутаты, не поддерживайте этот законопроект! После его принятия Грузия будет разделена на две части, на «агентов»/»иностранные субъекты» — людей с западными устремлениями и ценностями и «предателей» — которые препятствовали этим устремлениям для формирования государства российского образца.

«Предателями» будете вы, каждый депутат, который поддержит это ужасное намерение, и рано или поздно грузинский народ начнет относиться к вам как к предателям. Ваша сомнительная пропаганда не спасет вас.

Не делайте этого со страной и с собой, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков<>!»


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна