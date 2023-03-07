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Экс-Омбудсмен: не принимайте этот закон, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков
07.03.2023 14:23
Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала депутатов не поддерживать закон об иноагентах.
«Депутаты, не поддерживайте этот законопроект! После его принятия Грузия будет разделена на две части, на «агентов»/»иностранные субъекты» — людей с западными устремлениями и ценностями и «предателей» — которые препятствовали этим устремлениям для формирования государства российского образца.
«Предателями» будете вы, каждый депутат, который поддержит это ужасное намерение, и рано или поздно грузинский народ начнет относиться к вам как к предателям. Ваша сомнительная пропаганда не спасет вас.
Не делайте этого со страной и с собой, последствия будут тяжелыми для вас и ваших потомков<>!»
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