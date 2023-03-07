

Грузинские эмигранты призвали ввести санкции против депутатов, которые поддержат закон об иноагентах

07.03.2023 14:27





Грузинские эмигранты выступили с совместным заявлением и призвали европейские структуры ввести санкции против тех депутатов, которые поддержат российский закон. На данный момент заявление подписали более 300 человек.



Подписанты призывают ввести санкции также против миллиардера Бидзины Иванившили за оказываемое им на правящую партию влияние, направленное на подрыв грузинской демократии.



«У грузинского народа европейское будущее. Граждане Грузии неоднократно подтверждали свою непоколебимую поддержку евроатлантического курса. Он также закреплен в Конституции Грузии как национальная самоцель.



После того, как Россия развязала полномасштабную войну на Украине, у Грузии появился уникальный шанс влиться в европейскую семью вместе с Украиной и Молдовой. Однако сегодня пророссийская правительственная партия «Грузинская мечта» лишает граждан Грузии — в Грузии и за рубежом — этой возможности.



Грузинские эмигранты выражают глубокую обеспокоенность по поводу так называемого закона об агентах иностранного влияния < >.



Подписанты указанного письма твердо убеждены, что инициированный законопроект несовместим с Конституцией Грузии. Каждый сторонник законопроекта ставит под угрозу европейское будущее страны. Это открытый шаг против Конституции Грузии, который означает отказ Грузии от стратегического выбора. Это решение означает не только отказ от Запада, но и открытое заявление более 80% грузинского общества, что у них больше не европейское будущее, а российское < >.



Этим открытым письмом мы просим Европейский парламент, Европейскую комиссию и Совет Европейского Союза усилить поддержку гражданского общества и СМИ;



Персональные санкции должны быть введены в отношении депутатов парламента Грузии, являющихся инициаторами и сторонниками российского законопроекта об агентах иностранного влияния», — читаем в заявлении.





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