

Премьер-министр Грузии открыто поддержал законопроект «об иноагентах»

07.03.2023 14:29





«Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Берлине.



Гарибашвили раскритиковал ряд НПО, которые, по его словам, «борются с государственностью и государственными интересами».



«К примеру, они, получая финансирование из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия, которые не служили национальным интересам нашей страны», – добавил он.



Гарибашвили утвержает, что Грузия делает все для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, при этом укрепляет суверенитет страны.



Премьер назвал грузинскую оппозицию «деградированной». Он говорит, что рейтинг «Единого национального движения» составляет от 7 до 10%, а других партий не превышает 2%. Уровень доверия правящей партии при этом, по словам Гарибашвили, вырос до 50-60%.



Он предупредил и противников закона об «иноагентах», сказав, что государство не простит им «ни одного незаконного действия».





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