

Народным защитником Грузии избран член партии «Граждане» Леван Иоселиани

07.03.2023 15:25





Парламент избрал народным защитником Левана Иоселиани. Законодательный орган на сегодняшнем заседании проголосовал за кандидатуру Левана Иоселиани, выдвинутого на должность народного защитника.



По итогам голосования кандидатуру Левана Иоселиани поддержали 96 депутатов, никто не выступил против.



Кандидатом в народные защитники Левана Иоселиани выдвинула партия «Граждане».



Изначально на должность народного защитника было отобрано 19 кандидатов, но стороны не смогли договориться об общем кандидате.



С 2020 года Леван Иоселиани – депутат парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку, избирательный блок: «Алеко Элисашвили – Граждане». Вице-спикер парламента Грузии с 2021 года.







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