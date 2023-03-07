|
|
|
Иоселиани: Я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям
07.03.2023 16:25
Я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям, - об этом заявил Леван Иоселиани, избранный на должность Народного защитника.
По его словам, он докажет это своей деятельностью в последующие 6 лет.
«Все мои действия, все мои заявления будут направлены на права человека. На надзор за правами людей и самое главное, о чем было задано много вопросов – буду ли я нейтрален и беспристрастен, именно следующие 6 лет моей деятельности будут доказательством того, что я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям. Это то, что я хотел сказать, я буду говорить об этом больше после того, как приступлю к своей деятельности», — сказал Иоселиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна