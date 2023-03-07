

Иоселиани: Я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям

07.03.2023 16:25





Я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям, - об этом заявил Леван Иоселиани, избранный на должность Народного защитника.



По его словам, он докажет это своей деятельностью в последующие 6 лет.



«Все мои действия, все мои заявления будут направлены на права человека. На надзор за правами людей и самое главное, о чем было задано много вопросов – буду ли я нейтрален и беспристрастен, именно следующие 6 лет моей деятельности будут доказательством того, что я буду беспристрастным, аполитичным и нейтральным по отношению к любым политическим преференциям. Это то, что я хотел сказать, я буду говорить об этом больше после того, как приступлю к своей деятельности», — сказал Иоселиани.





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