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Участники акции протеста около парламента развернули флаги Грузии и Евросоюза


07.03.2023   17:30


Участники акции протеста, проходящей у парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза.

Они протестуют против законопроекта о т.н. агентах и ​​отмечают, что будущее Грузии в Европе, а законопроекты создадут угрозу евроинтеграции страны.

На месте находятся гражданские активисты, политики, представители неправительственного сектора, граждане и студенты.

Участники акции скандируют: «Рабы», «Нет российскому закону».

На месте мобилизована полиция.


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