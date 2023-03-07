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Участники акции протеста около парламента развернули флаги Грузии и Евросоюза
07.03.2023 17:30
Участники акции протеста, проходящей у парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза.
Они протестуют против законопроекта о т.н. агентах и отмечают, что будущее Грузии в Европе, а законопроекты создадут угрозу евроинтеграции страны.
На месте находятся гражданские активисты, политики, представители неправительственного сектора, граждане и студенты.
Участники акции скандируют: «Рабы», «Нет российскому закону».
На месте мобилизована полиция.
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