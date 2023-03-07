

Группа бывших депутатов опубликовала заявление по законопроектам, инициированным "Силой народа"

07.03.2023 17:32





Бывшие члены «Грузинской мечты» распространяют заявление об инициированных законопроектах о т.н. «агентах иностранного влияния».



Как говорится в заявлении, не только принятие, но даже обсуждение указанных законопроектов наносит непоправимый ущерб процессу евроинтеграции страны, причем в то время, когда страна ожидает получения статуса кандидата.



«Мы, подписавшие это заявление, хотим публично выразить нашу однозначную позицию по поводу законопроектов о т.н. «агентах иностранного влияния», инициированных членами парламентского большинства, поскольку вопрос выходит за рамки политических интересов какой-либо группы и прямо касается будущего нашей страны.



Не только принятие, но даже обсуждение данных законопроектов наносит непоправимый ущерб процессу евроинтеграции нашей страны, причем в то время, когда страна ждет получения статуса кандидата.



Эта инициатива противоречит фундаментальным принципам демократии и вызывает демонизацию дружественных стран и стран-партнеров, а также грузинского гражданского общества и представляет их как враждебные силы, что категорически неприемлемо. Подобные результаты мир уже видел на примере России.



Особенно вредно обсуждение этих законопроектов на фоне неприятия этой инициативы и отрицательного отношения к ней со стороны всех дружественных Грузии стран.



Наряду с негативным социальным влиянием и необратимым ущербом внешней репутации страны, обсуждение законопроектов наносит ущерб политическому процессу внутри страны, вызывает ненужное волнение в грузинском обществе и углубляет конфронтацию.



Мы призываем парламент Грузии немедленно прекратить рассмотрение законопроектов и приступить к реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата на членство в ЕС путем открытого процесса с вовлеченностью», - отмечено в заявлении.



Заявление подписывают: Тедо Джапаридзе, Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Дмитрий Цкитишвили, Ирина Пруидзе, Акакий Зоидзе, Нино Гогуадзе, Заза Хуцишвили, Звиад Квачантирадзе, Леван Гогичаишвили, Хатуна Гогаладзе, Леван Коберидзе, Георгий Мосидзе, Тамаз Навериани.





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